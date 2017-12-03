Gaziantep’te 14 Katlı Binada Yangın

Gaziantep'te 14 katlı binada binanın üçüncü katında çıkan yangında bir gencin yüzü yanarken, 19 kişi ise dumandan etkilendi.

Gaziantep'te 14 katlı binada binanın üçüncü katında çıkan yangında bir gencin yüzü yanarken, 19 kişi ise dumandan etkilendi. Binada mahsur kalan 15 kişi itfaiyenin zamanında müdahalesiyle çatıya çıkarılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 14 katlı binanın 3 katında elektrik tesisatın alev alması sonucu yangın çıktı. Gelen patlama sesleri ve çıkan dumanlar üzerine panik yaşayan bina sakinleri, apartmandan dışarıya çıkmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar merdivenlerde ve dairelerinde dumanlar nedeniyle baygınlık geçirirken, kimileri ise balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederken vatandaşların içeride insanların olduğunu söylemesi üzerine maskeli kurtarma ekipleri oluşturuldu. Katları ve daireleri tek tek gezen ekipler, alt katlardaki yoğun duman nedeniyle yaklaşık 40 dakika binada mahsur kalan 15 kişiyi evin çatısına çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

Odayı açınca yüzü yandı

Yangının başladığı esnada evde yalnız bulunan Faik Y. (19), çocuk odasını açtığında çıkan alevler nedeniyle yüzü yandı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Şefik B. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi de ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Binadan çıkarılan 5 kişi, 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer 3 kişinin hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Yangın söndürülünce çatıdan indirildi

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale edilen alevler kısa sürede söndürüldü. Çatıda bulunan vatandaşlar ise dumanın azalmasının ardından binadan çıkarıldı. Bina önünde bekleyen ambulanslarda yapılan müdahalede, şahısların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.