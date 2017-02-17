Gaziantep’te 22 Stk “Evet“ Diyor

Gaziantep'te kurulan Anadolu Evet Platformu dahilinde 22 Sivil Toplum Kuruluşu referandumda "evet" diyeceğini duyurdu.

Gaziantep'te kurulan Anadolu Evet Platformu dahilinde 22 Sivil Toplum Kuruluşu referandumda "evet" diyeceğini duyurdu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gaziantep'te şubesinde toplanan ve aralarında Gaziantep Medya Platformu, Hazele Derneği, Delyanular Kültür ve Dayanışma Derneği, Beğdilli Oğuzboyları Fedarasyonu, Türkiye Beyazay Derneği, Burç Derneği, Düğün Salonları İşletmecileri Derneği, Ekba Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Elazığlılar Derneği, Elbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Elonlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gaziantep Ticaret Endüstri Merkezi Esnaf ve Sanayici Yöneticileri Derneği, Gaziantep Köylerini Buluşturma Kültür ve Dayanışma Derneği, İmkan Derneği, Gaziantep Harfiyatçılar Derneği, İlim Hizmet Yardımlaşma ve Araştırma Derneği, Gaziantep Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu, Kızkapanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin de bulunduğu 22 STK yaptıkları basın açıklamasıyla referandum da "evet " diyeceklerini duyurdu.

Gaziantep Anadolu Evet Platformu Sözcüsü olarak basın açıklamasını yapan Hayri Ünal, son 10 yıldır tüm dünyada yapısal depremler yaşandığını ve şu anda da büyük bir çatışma ortamına doğru ilerlendiğini belirtti.

Yaşanan beklenmedik olaylara her gün bir yenisinin eklendiğini vurgulayan Ünal , "Siyasi, politik ve sosyal tüm denklemler yeniden dizayna itilmektedir. Şu anda var olan tüm dengeler yeniden şekilleneceği zeminleri aramakta, küresel oyuncular yeniden konumlanmaktadır. Bütün unsurlarıyla Dünya artık, son 150 yıldır etkin olan sistemi kabul edememekte, tepki göstermekte ve sistemin uyumsuzluğunu görmektedir. Önümüzdeki çağ ise, bu dönemde değişen sosyoloji üzerinden etkinleşen sosyal medya gücüyle, Dünya halklarının beklentilerine göre şekilleneceğini öngörebilmekteyiz. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş kodları Halkın seçilmişler üzerinde egemenliği ve kapsayıcılık üzerine temellendirilmesine rağmen, geçtiğimiz 90 yıl seçilmişlerin halkı sömürüsü ve ayrıştırıcılığın temel politikalar olduğu bir düzenle yaşandı. Bu düzen 60, 70, 80 darbeleri, PKK, FETÖ, 28 Şubat ve birçok yaşadığımız krizin suni olarak üretilmesine zemin hazırladı. Buna ek olarak, zayıf siyasi iradenin karşı koyamamasıyla, Ülkemize büyük acılar yaşattı, derin yaralar bıraktı. Son 15 yılda ise 367 krizi, Gezi Kalkışması, 17-25, 6-8 Ekim, Hendek Siyaseti, Terör sarmalı, 15 Temmuz darbe girişimi gibi önceki dönemlerden daha komplike ve organize saldırılar yaşamamıza rağmen, güçlü Siyasi İrademiz ve cesur Halkımız sayesinde bu saldırıları bertaraf ettik. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, önümüzde duran Referandum sandığının sadece Ülkemiz için değil, tüm Dünya için büyük öneme sahip olduğunu anlamaktayız. Yeni şekillenecek Dünya düzeninde sorumluluğumuz ve hakkımız olan öncü rolümüz için, Sistem değişikliğine yönelik en doğru zamanın şuan olduğunu anlıyor, değişikliğin zaruretini savunuyoruz" dedi.

"Türkiye'nin son 100 yılda tüm yaşadıklarını, son 4 yılda farklı modellerde tekrar yaşamış olması, doğru yolda olduğumuzun kuşkuya yer bırakmayan elimizdeki net kanıtıdır" diyen Gaziantep Anadolu Evet Platformu Sözcüsü Hayri Ünal açıklamasının devamında, "Suni, art niyetli, seçkinleri gözeten bizi germekten ve geriletmekten başka anlam taşımayan tartışmaları görmezden gelerek, medeniyetin beşiği olan bu topraklardan, Anadolu'dan "evet" diye haykırıyoruz. Tek ilkemiz hangi fikriyattan olursa olsun, hangi kimliğe sahip olursa olsun Yurtseverliktir. Tek beklentimiz Ülkemizin sağlam ve istikrarlı bir geleceğe kavuşması, tek inancımız Ülkemizin huzura kavuşmasıyla Dünyanın huzura kavuşacağıdır. Bunun için "evet" diyoruz. Tarihi Devlet geleneğimiz, güçlü Liderimiz ve ferasetli Halkımız ile Güçlü Türkiye'nin tahkim edileceği bu referanduma "evet" diyoruz. Halklarımızın, Coğrafyamızın, Değerlerimizin ve Kültürümüzün hakkını her platformda, her konjonktürde tüm saldırılara karşı hakkıyla koruyabilmemiz için "evet" diyoruz. Bir daha hiç kimsenin operasyon yapmayı aklına dahi getiremeyeceği bir Türkiye olabilmek için "evet" diyoruz. Halkın, Yönetim üzerinde meşrutiyetini şekilsel olarak değil, fiili olarak sağlayacağı Cumhurbaşkanlığı Sistemi için "evet" diyoruz. Sürdürülebilir Büyüme ve Siyasi İstikrar ile Ülkemizin Bölgesel Güç olması için "evet" diyoruz. Anadolu'dan başlayan 1.Kuruluşa selam ederek, 2.Kuruluşa yürüyen Ülkemizin huzuru, İstikrarı ve Milliği için, Güçlü Türkiye'miz için yurtsever olan herkesi Anadolu'dan "evet" demeye davet ediyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.