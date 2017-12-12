Gaziantep’te 26.’sı Düzenlenen Gapshoes Fuarını Bakan Gül Açacak

Gaziantep'te bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 13 Aralık Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdulhamit...

Gaziantep'te bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), 13 Aralık Çarşamba günü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılacağı törenle kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteğiyle (KOSGEB), Akort Fuarcılık tarafından organize edilen GAPSHOES Fuarı 26'ıncı kez düzenlenecek. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara başta Gaziantep olmak üzere Adana, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'dan firmalar katılacak. Fuarda, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Çin ve İran'dan da firmalar yerini alacak.

Yurt içinin yanı sıra, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinden yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği fuarda, 300 firma 800 marka ile yer alacak. Firmalar, 2018 yılı yaz modellerini görücüye çıkaracak.

Açılışını Bakan Gül yapacak

Fuar 13 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te kapılarını ziyaretçilere açılacak. Fuar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenle ziyaretçilerine kapılarını açacak. Erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabı, terlik, saraciye ürünleri, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj ve diğer makineler gibi ürün gruplarının yer alacağı fuar 4 gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek.