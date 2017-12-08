Gaziantep’te 3 Saatte 3 Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gaziantep'te ilk deprem sabah saat 07.31'de 3.9 şiddetinde meydana geldi.

Gaziantep'te bu sabah 3 saat içerisinde 3 ayrı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Gaziantep'te ilk deprem sabah saat 07.31'de 3.9 şiddetinde meydana geldi. Merkez üssü Şahinbey ilçesine bağlı Seyrantepe mevkii olan depremin ardından yine aynı bölgede 26 dakika sonra 1.8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

Şahinbey Kuşçu merkez üssünde saat 10.45'te meydana gelen son depremin büyüklüğü ise 1.9 olarak açıklandı.