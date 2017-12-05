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Gaziantep’te Bylock Kullanan 1 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep’te Bylock Kullanan 1 Kişi Tutuklandı
Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda çalışırken ihraç olan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen G.S., gözaltına alınarak çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kentteki PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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