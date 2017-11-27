Gaziantep’te Bylock’tan 4 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişiden 4'ü...

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Öte yandan, hakkında daha önce yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.