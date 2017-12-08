Gaziantep’te "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma" Semineri

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın talebi ile Gaziantep'te "Ceza Muhakemesinde uzlaştırma"...

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın talebi ile Gaziantep'te "Ceza Muhakemesinde uzlaştırma" konulu seminer düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda, uzlaştırma kurumundan beklenen faydaların arttırılabilmesi için yapılması gereken hususları tartışmak ve uygulamada yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla, "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminere Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal ve uzlaştırma komisyonu personelleri katıldı.

"10 ayda 173 bin dosya uzlaştırmayla sonuçlandı"

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen 10 ayda 173 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlandığını belirterek, "10 aylık uzlaştırma verilerine bakıldığında 173 bin civarında dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Yılsonu itibari ile 200 bine yakın bir dosyanın uzlaştırmayla sonuçlandığı tahmin etmekteyiz. Bu durum büyük merkezlerde 1. Ve 2. Bölgelerde birçok Asliye ceza mahkemesinin de kapatılması sonucunu meydana getirecektir" dedi.