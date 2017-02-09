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Gaziantep’te Deaş Üyesi 2 Kişi Tutuklandı

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Gaziantep’te Deaş Üyesi 2 Kişi Tutuklandı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir şüpheli ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerilerine atılı suçlardan dolayı tutuklandı. 1 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

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