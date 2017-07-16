Gaziantep’te Demokrasi Nöbeti

15 Temmuz FETÖ'nün başarısız hain darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle 15 Temmuz zaferini kutlayan Gaziantepliler, son günde de 15 Temmuz Demokrasi...

15 Temmuz FETÖ'nün başarısız hain darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle 15 Temmuz zaferini kutlayan Gaziantepliler, son günde de 15 Temmuz Demokrasi Meydanını doldurdu.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yapılan kutlamalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de devam ediyor. Saat 17.00'den itibaren 15 Temmuz Demokrasi Meydanına yaşlısı, genci, engellisi kadını, erkeği her kesimden vatandaş ellerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle alanı doldurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla toplu taşıma araçlarını vatandaşlara ücretsiz yaptı. Alana çıkan yollar trafiğe kapatan polis vatandaşların güvenliği için alana gelen herkesin üst aramasını yaparak güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir ve İlçe belediyelerde vatandaşlara ücretsiz yemek su ve çay ikramında bulundu.

Demokrasi zaferinin yıldönümünde meydana, Gaziantep valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve binlerce vatandaş katıldı.

Şahinbey Mehteran takımının marşları ile tasavvuf müzikleri ve şiirlerin çalındığı gecede vatandaşlar geç saate kadar zaferi kutladı.