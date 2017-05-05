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Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi

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Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi
Gaziantep'te sokak basketbolu turnuvası start aldı. Turnuvanın ilk günü spor severlerin yoğun ilgisini gördü.

Gaziantep'te sokak basketbolu turnuvası start aldı. Turnuvanın ilk günü spor severlerin yoğun ilgisini gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayri Tütüncüler Parkında organize edilen turnuvaya ,beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencileri, liseliler ve birçok minik amatör sporcu katıldı. Turnuvanın ilk günü sporcular ve basketbol severler tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Zaman zaman saha kenarında tezehurat yapan taraftarlar, pozisyon ve sayılarda ise takımlarını alkışladı.

Turnuvaya katılan sporcular da büyük heyecan yaşadı. Gaziantep BESYO öğrencisi olan ve Kenya Belediyespor takımından Kübra Kısa isimli sporcu "Burada çok güzel eğlenceli vakitler geçiriyoruz farklı arkadaşlıklar ediniyoruz" dedi. Güzel vakit geçirdiklerini dile getiren sporculardan Okan Altınbaş, "İlk gün olmasına rağmen ilgi ve alaka çok büyük turnuvaya .Daha önceki yıllara göre bu yıl daha çok büyük bir ilgi var" dedi.

Turnuva hakkında genel bilgi veren Gaziantep Üniversitesi BESYO Okutman Bülent Erdoğan, "14 yıldır yapılan bir etkinlik.10 kategoride 220 takım katılıyor kız ve erkek olarak. Yaş barajı olarak da şöyle tanımlamakta yarar görüyorum. 8 yaşından 35 yaşına kadar basketbolu seven her yaş grubundan amatör basketbolcu katılabiliyor" diye konuştu.

Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi

Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi

Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi

Gaziantep’te Düzenlenen Sokak Basketboluna Yoğun İlgi

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