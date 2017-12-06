Gaziantep’te Empati Yılbaşı Alışveriş Şenliği

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yılbaşı Alışveriş Şenliği, 7-8 Aralık tarihlerinde Gaziantep Teymur Continental Otel'de 5'inci kez düzenlenecek.

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yılbaşı Alışveriş Şenliği, 7-8 Aralık tarihlerinde Gaziantep Teymur Continental Otel'de 5'inci kez düzenlenecek.

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, açılışı yarın saat 11.00'de yapılacak şenlikten sağlanacak gelirin eğitime harcanacağını söyledi. Dernek olarak 2009 yılından itibaren Gaziantep'in eğitim hayatına destek olmak amacıyla faaliyetlerde bulunduklarını belirten Konukoğlu, "Bu konudaki en büyük gururumuz 2013 yılında açılışını yaptığımız Şehitkamil Empati İlkokulu ve bu yıl protokolle isim hakkını aldığımız Şahinbey Empati İlkokulu'dur" dedi. Şahinbey Empati İlkokulu'nun isim hakkını aldıktan sonra Milli Eğitim'e devrettiklerini kaydeden Konukoğlu, "Yeni okulumuzda yaklaşık bin öğrencinin eğitim ihtiyacı karşılanıyor" diye konuştu.

Gaziantep Teymur Continental Otelde yarın 5'incisini gerçekleştirecekleri Empati Alışveriş Şenliğine yerel markaların yanı sıra, eğitime gönül veren değişik kentlerden birçok markanın da katıldığını vurgulayan Konukoğlu, eğitim gönüllülerini şenliğe destek olmaya çağırdı.