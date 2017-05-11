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Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu

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Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda "Engelliler Haftası" dolayısıyla "engelsiz yaşam için farkındalık stantları" kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda "Engelliler Haftası" dolayısıyla "engelsiz yaşam için farkındalık stantları" kuruldu.

Hafta kapsamında farkındalık oluşturmak ve engelliliğe dikkat çekmek için Yüzüncüyıl Parkı'nda Gaziantep

Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, engelli sivil toplum kuruluşları, toplum ruh sağlığı merkezleri ile özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri tarafından stantlar kuruldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin açılış kurdelesini keserek, engellilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü yaşlılardan kurulan "koronun" verdiği konseri dinleyen Şahin, ardından stantları tek tek gezdi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Şahin, ardından stantları ziyaret ederek, stant başında duran engellilerle sohbet etti. Öte yandan kurulan stantlarda, engelli ve yakınlarının yaptığı yiyecek, içecek, giyim, kitap gibi daha birçok ürün sergilenirken, kamu kurum, kuruluşlar ile rehabilitasyon ve toplum ruh sağlığı merkezleri de kurumları hakkında broşör dağıtarak, ziyaretçilere bilgi verdi. Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay ve Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi de katıldı.

Engelli sporcular kıyasıya yarıştı

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından hafta kapsamında yüzme yarışması düzenlendi. Etkinliğin açılışı, İşaret diliyle İstiklal Marşı ve "Tek Sevdamız Türkiye" şarkısıyla yapıldı.

8 ve 16 yaşları arasında aralarında yüzmede Türkiye şampiyonasında derece yapmış profesyonel engelli sporcuların da bulunduğu yüzme etkinliğinde kıyasına bir mücadele yaşandı. Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen etkinliği Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de izledi.

Şahin, yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve hediyelerini verdi.

Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu

Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu

Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu

Gaziantep’te “Engelsiz Yaşam” Stantları Kuruldu

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