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Gaziantep’te Eylem Hazırlığındaki Deaş Militanlarına Operasyon:18 Gözaltı

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Gaziantep’te Eylem Hazırlığındaki Deaş Militanlarına Operasyon:18 Gözaltı
15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu düşünülen DEAŞ hücrelerine yönelik Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu düşünülen DEAŞ hücrelerine yönelik Gaziantep'te operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Suriyeli ve Iraklı örgüt üyelerinin de bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkede meydana gelen darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek 15 Temmuz anma etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde olduğu belirlenen DEAŞ militanlarına operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 8'i Suriyeli, 1'i Iraklı olmak üzere toplam 18 kişi yakalandı. Gaziantep merkez ve Hizip ilçesindeki operasyonlarda gözaltına alınan şahısların iş yeri, ev, araç ve üst aramalarında ise bir adet kuru sıkı tabanca, bir adet dürbün, bir çift kayıp plaka ile çok sayıda dijital malzeme ele alındı.

Şahısların sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Gaziantep’te Eylem Hazırlığındaki Deaş Militanlarına Operasyon:18 Gözaltı

Gaziantep’te Eylem Hazırlığındaki Deaş Militanlarına Operasyon:18 Gözaltı

Gaziantep’te Eylem Hazırlığındaki Deaş Militanlarına Operasyon:18 Gözaltı

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