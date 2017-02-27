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Gaziantep’te Fetö Operasyonunda 9 Öğretmen Tutuklandı

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Gaziantep’te Fetö Operasyonunda 9 Öğretmen Tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 öğretmenden 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 öğretmenden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 öğretmen sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen 16 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildiği de ifade edilen açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; gözaltına alınan öğretmenlerden dokuzu 9 sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerilerine atılı suçlardan dolayı tutuklanmış, 6'sı hakkında Adli kontrol kararı uygulanmış, biri Cumhuriyet Savcılığınca, biri Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştır" denildi.

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