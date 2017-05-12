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Gaziantep’te Fetö / Pdy Mahrem İmamlarına Operasyon

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Gaziantep’te Fetö / Pdy Mahrem İmamlarına Operasyon
Gaziantep" te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda, yakalanan 31 şüpheli şahıstan 19'u tutuklandı.

Gaziantep" te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda, yakalanan 31 şüpheli şahıstan 19'u tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY Terör Örgütünün Mahrem İmamlarına yönelik 26-27 Nisan tarihlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 77 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda toplam 31 şüpheli şahıs yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Malatya ve Van İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Bir şüpheli ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli şahıstan 19'u çıkarıldıkları Adli Merciler tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer 9 şahıs hakkında ise Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.

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