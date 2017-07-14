Gaziantep’te Fetö’den 2 Tutuklama

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında bir fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece...

Gaziantep'te FETÖ soruşturması kapsamında bir fabrikaya gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan fabrika sahibi ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir plastik fabrikasına operasyon düzenlenmiş, operasyonda fabrika sahibi Asım K. ve oğlu Muhammet Murat K. ile Muhammet Emin T. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan fabrika sahibi baba oğul sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Muhammet Emin T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.