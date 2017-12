Gaziantep’te Gapshoes Fuarının Açılışı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından hizmete açılan fuarda,Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Çin, İran ve Türkiye'den 300 firma ve 800 markanın yer alıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından hizmete açılan fuarda,Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Çin, İran ve Türkiye'den 300 firma ve 800 markanın yer alıyor.

Uluslararası 26. GAPSHOES fuarı düzenlenen törenle ziyaretçilerini kapılarına açtı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı fuarda konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep'te ayakkabıcılıkta 10 bin 500 insanın istihdam edildiğine dikkat çekerek, Suriyeli ve Iraklı mültecilerin de açtığı 110 işletmenin hizmet verdiğini ifade etti. İhracat konusunda da Gaziantep potansiyelinin her geçen gün arttığını ve şu an itibariyle Türkiye'deki ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 16 oranında olduğuna dikkat çeken Vali Yerlikyala, ithalatta ise bu oranın yüzde 1'in altında bulunduğunu kaydetti. Yerlikaya, "Gaziantep ihracatta her geçen gün artıyor. Bizim ırmağımız yok ama cesaretimiz var. Bu sadece bize yan bakanların üzerine çevrilen bir yumruk değil aynı zamanda üretmek, pozitif olma yönünde de kendini gösteren cesaret örneği" dedi. Ayakkabıcılara markalaşma çağrısında bulunan Yerlikaya, "AVM'lere girebilecek alan kısıtlıysa geriye tek bir seçenek kalıyor, bu da internet. Yeni sanayi sitesi kurarken internet üzerinden satış yapabilecek organizasyonu da kurulım. Gaziantep yerinde duramıyor hep ilkleri başarıyor. O zaman internet satışı konusunda da müteşebbis heyet ruhuyla çalışma yapalım" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, GAPSHOES fuarının Gaziantep'in başlıca üretim kalemlerinden olan ayakkabıcılık konusunda önemli bir potansiyeli olduğunu söyledi. Şahin, "Nizip Caddesinde ayakkabıcılarımızın olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Burada üretimi durdurup dönüşüme başlayacağız. O yüzden ayakkabıcılar organizesine büyük işletmeleri alırken Taşlıca Bölgesinde 2,5 milyon metrekare alanda planlama yapıp 800 dönüm alanı terlikçilerimize açacağız. İşin hem mali boyutunu yürütürken kentsel dönüşümü de başarmış olacağız. İnşallah İtalyanlarla Portekizlilerle ayakkabı konusunda yarışabilecek bir alt yapıyı hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin menfaatleri için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan GSO Başkanı Adil Konukoğlu ise Kudüs'deki gelişmelerin hiç bir İslam aleminin kabul edemeyeceğini söyledi. Konukluoğlu sözlerinin devamında, "Biz iş aleminin fertleriyiz. Biz çalışmayı biliriz. Ama yaşadığımız topraklar üzerinde de söz söyleme hakkımız var. Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan etmesi, ABD'nin bunu kabul etmesi bağlamaz. Kudüs bizim kutsalımızdır, oraya uzanan elleri kırarız. Bu süreçte daha çok çalışacağız. Savunma sanayimize daha çok destek vermek zorundayız. Bugün ayakkabı fuarındayız. Ama askerimizin giydiği ayakkabıları daha sağlam ve güçlü yapabildiğimiz takdirde ülke olarak da daha güçlü olacağız. Neden ısıtan ayakkabı, mayına bastığında sıkıntı yaşanmasını engelleyen ayakkabı üretmeyelim? O yüzden Ar-Ge'ye daha çok önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı desteğiyle, Akort Fuarcılık tarafından organize edilen 26. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı (GAPSHOES), açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleşti.

Protokol üyeleri tarafından stantların gezildiği fuar, 16 Aralık tarihine kadar gezilebilecek. Fuarda, Gaziantep, Adana, Çankırı, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Çin ve İran'dan da firmalar yerini alıyor. Yurt içinin yanı sıra, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinden yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiği fuarda, 300 firma 800 marka ile yer alıyor.