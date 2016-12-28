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Gaziantep’te Gizli Buzlanma Kazaları: 1 Ölü, 42 Yaralı

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Gaziantep’te Gizli Buzlanma Kazaları: 1 Ölü, 42 Yaralı
Gaziantep'te 2 saat içerisinde toplam 19 ayrı araç, gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı.

Gaziantep'te 2 saat içerisinde toplam 19 ayrı araç, gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. 19 aracın maddi hasar gördüğü kazalarda 1 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te sabah 07.00 ile 09.00 arasında art arda 19 ayrı kaza meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlardan bazıları refüj ve bariyerlere çarptı, bazıları devrilirken, bazıları da kanala ya da şarampole uçtu.

Demir bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep Çevre yolunda meydana gelen kazada Muhammed Dağlı (19) idaresindeki 27 BB 731 plakalı otomobil, havaalanı kavşağını geçtikten 2 kilometre sonra gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç demir bariyerlere çarparak durabildi. Aracın sürücü Muhammet Dağlı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün yakınları olan Abdullah, Cengiz ile Nurettin Dağlı, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Dağlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ölen Muhammet Dağlı ve araçtaki akrabaların Şahinbey(Körkün) Mahallesi'nde oturduğu ve Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'nde (GATEM) ayakkabı imalatında çalıştıkları öğrenildi. İşe giden Muhammet Dağlı'nun aracından çıkan ekmek poşeti ise yürekleri burktu.

Kanala düşen araçtan sağ çıktı

Gaziantep 4. ve 5. organize bölgeleri arasında seyir eden Hüseyin K idaresindeki 27 UB 998 plakalı minibüs ise yine buzlanma nedeniyle kanala uçtu. Buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hüseyin K, kazadan hafif yaralarla kurtuldu.

Kazalarda yaralanan toplam 42 kişi ambulans ve sivil araçlarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alırken, polisler kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

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