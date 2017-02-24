Gaziantep’te Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve yağışların yerini bahar havasına bırakmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava ve yağışların yerini bahar havasına bırakmasıyla vatandaşlar parklara akın etti.

Ülkenin doğu bölgelerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, Güneydoğu Bölgesinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklığının 13 derecenin üzerine çıktığı Gaziantep'te vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı. Aileler çocukları ile birlikte parkları doldurdu. Çocuklar parklarda oyun oynarken, bazı vatandaşlar çimlere uzandı. Bölge insanının ilgi gösterdiği Yüzüncüyıl Parkı'nda, bahar günlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise güneşli havayı fırsat bilerek alışveriş yaptı.

Parka gelen vatandaşlar, havanın bahar günlerini aratmadığını ve güneşin keyfini çıkardıklarını söyledi.