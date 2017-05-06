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Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları

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Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları
Gaziantepliler Hıdırellez Kültür Bayramı etkinlikleri dolayısıyla köfte yoğurdukları yarışmada en iyileri belirlediler.

Gaziantepliler Hıdırellez Kültür Bayramı etkinlikleri dolayısıyla köfte yoğurdukları yarışmada en iyileri belirlediler.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen Baharın müjdecisi ve dileklerin kabul edildiği gün olarak kabul edilen Hıdırellez Kültür Bayramı Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.

Etkinlik dahilinde Şahinbey Belediyesi Festival Park'ta kurulan şenlik alanında yağlı köfte yoğurma yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan yarışmacılara birer çiğ köfte tepsisi hediye edildi. Jüri üyeleri tarafından yapılan lezzet değerlendirmesi sonrası birinciye 1 adet cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verildi.

Ayrıca etkinlik dahilinde Şehitkamil Belediyesi tarafından hazırlanan helva Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından vatandaşlara ikram edildi. Program yerel sanatçıların konseri ve farklı etkinliklerle son buldu.

Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları

Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları

Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları

Gaziantep’te ’’Hıdırellez’’ Kutlamaları

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