  • BIST 88.763
  • Altın 144,206
  • Dolar 3,6267
  • Euro 3,8498
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Gaziantep’te Huzur Uygulaması: 23 Gözaltı

» »
Gaziantep’te Huzur Uygulaması: 23 Gözaltı
Gaziantep'te yapılan eş zamanlı huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan eş zamanlı huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı 47 ayrı ekipte yer alan 131 personelle yapılan eş zamanlı huzur uygulamalarında, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların adli makamlara sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde oluşturulan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması ve olması muhtemel asayiş, terör ve kaçakçılık olayları başta olmak üzere muhtelif olaylara karşı önceden önlem almak, aranmakta olan şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 06:30'da İl Merkezinde ve İlçelerimizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 47 ekip ve 131 personelin katılımı ile huzur uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Silahlı Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Fuhuşa Teşvik, Evden Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme vb." suçlardan haklarında aranma kararı bulunan toplam 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yalova’da Ele Geçirilen Tarihi Eserler Çanakkale’ye Getirildi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Türk Yapı Sektörünün Hedefi, Dış Ülkelerdeki Yerel Müteahhitler20 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • 84 Gündür Yaşam Mücadelesi Veren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Yağmur Uçuşları Olumsuz Etkiledi20 Şubat 2017 Pazartesi 14:08
  • Genç Çiftçi Projesi Kapsamında 720 Küçükbaş Koyun Dağıtıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 14:03
  • İzmir’de Öldürülen Fırat Çakıroğlu Bolu’da Anıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:58
  • Sağlık-sen’den, Uluslararası İşbirliği Anlaşması20 Şubat 2017 Pazartesi 13:53
  • Samsun Büyükşehir Belediyesinden “Heykel Haberi” Açıklaması20 Şubat 2017 Pazartesi 13:48
  • Babasının Eli, Ayağı Ve Gözü Oldu20 Şubat 2017 Pazartesi 13:38
  • Üniversiteli Gençler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İçin Yürüdü20 Şubat 2017 Pazartesi 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti