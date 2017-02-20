Gaziantep’te Huzur Uygulaması: 23 Gözaltı

Gaziantep'te yapılan eş zamanlı huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan eş zamanlı huzur uygulamasında farklı suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı 47 ayrı ekipte yer alan 131 personelle yapılan eş zamanlı huzur uygulamalarında, farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan zanlıların adli makamlara sevk edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde oluşturulan huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması ve olması muhtemel asayiş, terör ve kaçakçılık olayları başta olmak üzere muhtelif olaylara karşı önceden önlem almak, aranmakta olan şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 06:30'da İl Merkezinde ve İlçelerimizde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 47 ekip ve 131 personelin katılımı ile huzur uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Silahlı Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Fuhuşa Teşvik, Evden Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme vb." suçlardan haklarında aranma kararı bulunan toplam 23 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi" denildi.