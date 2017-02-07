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Gaziantep’te Kaçak Kömür Operasyonu

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Gaziantep’te Kaçak Kömür Operasyonu
Gaziantep'te zabıta tarafından gerçekleştirilen baskında piyasaya sürülmek üzere olan 337 ton kaçak kömüre el kondu.

Gaziantep'te zabıta tarafından gerçekleştirilen baskında piyasaya sürülmek üzere olan 337 ton kaçak kömüre el kondu.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte hareket eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yapılan denetimler sonucunda Nizip yolu üzerindeki bir iş yerine yaptıkları baskında toplam 337 ton kaçak kömüre el koydu. Yapılan kontrollerde il dışından getirilen kalitesiz ve sanayi tipi konutlara uygun olmayan kömürlerin, farklı kurum ve firmalara ait çuvallara koyarak piyasa sürülmek istendiği belirlendi.

Gaziantep'in hava kalitesinin korunması için düzenli olarak denetim yapan zabıta yetkilileri, kentin giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında kömür taşıyan araçlarda irsaliye ve uygunluk belgesi denetimi yapıyor.

Havayı kirletenleri Alo 153'e bildirin

Kent içerisinde doğalgaz dışında katı ve sıvı yakıt tüketen binalarda kullanılan yakıt kalitesini de kontrol eden yetkililer, periyodik olarak gerçekleştirdikleri düzenli eğitim programları ile de sağlıklı ve verimli yakma usulleri hususunda kullanıcıları bilinçlendiriyor. Yetkililer ayrıca, vatandaşlara kalitesiz, kaçak yakıt kullanan, bilinçsiz yakma işlemi gerçekleştiren firmaları "Alo 153 zabıta" ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, el konulan 16 kamyon (337 ton) kaçak kömürü Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GATEM Kömürcüler Sitesi'ndeki Yediemin Deposu'na taşıdı.

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