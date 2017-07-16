Gaziantep’te Kamuflajlı Küçük Ömer Halis’e Yoğun İlgi

Gaziantep'te, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen etkinliklere askeri kamuflajla katılan 8 aylık Ömer Halis, protokolün ve alandakilerin...

Gaziantep'te, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen etkinliklere askeri kamuflajla katılan 8 aylık Ömer Halis, protokolün ve alandakilerin ilgi odağı oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anma etkinlikleri düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinliklerin düzenlendiği alana akın eden binlerce kişi, oluşturulan polis kontrol noktalarında üst aramalarından geçirildi. Akşam namazının ardından başlayan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. İlahilerin okunup, Şahinbey Belediyesi Mehteran takımı tarafından mehter marşlarının da çalındığı gece, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Ömer Halis ilgi odağı oldu

15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olanların isimleri tek tek okundu. Gaziantepli şehitlerin ve Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi okunduğunda ise meydandakiler hep bir ağızdan "burada" diye haykırdı. Miting alanındaki askeri kamuflajlı Ömer Halis Korkmaz, vatandaşların ve protokolün ilgi odağı oldu. Alandakiler, annesi Senem ile birlikte miting alanına gelen 8 aylık Ömer Halis'i kucağına alarak, sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının da canlı olarak alandakilere yansıtıldığı gecede katılımcılara pilav, ayran ve su ikram edildi.

Geceye Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, idari ve mülkü amirler, STK temsilcileri ve binlerce kişi katıldı.

Gaziantep'teki program sabaha kadar devam edecek.