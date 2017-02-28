  • BIST 87.614
  • Altın 145,588
  • Dolar 3,6109
  • Euro 3,8264
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Gaziantep’te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü

» »
Gaziantep’te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 2 Ölü
Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi Tuna Geçidinde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hanifi ve Firdevs Balta'nın yakınları kontrol amaçlı yaşlı çiftin evine gitti. Eve girdiklerinde her iki şahsın cansız bedenleri ile karşılaşan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan 112 sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hanifi (89) ve Firdevs Balta'nın (84) cesetleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemi sonrası belli olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıtma Havuzuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti28 Şubat 2017 Salı 13:28
  • Mersin’de Eylem Hazırlığında Olan Bir Terörist Yakalandı28 Şubat 2017 Salı 13:28
  • Öğretmen Cinayetinin Katil Zanlısı Uyuşturucu Bağımlısı28 Şubat 2017 Salı 13:13
  • Anne İle Oğlunu Motosiklet Kazası Ayırdı: 1 Ölü28 Şubat 2017 Salı 13:03
  • Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 12:58
  • Trenin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Ailesiyle Savaştan Kaçan Iraklı Kız, Bolu’da Cinsel İstismara Uğradı28 Şubat 2017 Salı 12:48
  • Kocaeli Üniversitesi’nde Gözaltına Alınan 60 Öğrenci Serbest Bırakıldı28 Şubat 2017 Salı 12:48
  • İzmir’de Film Gibi ’Dolandırıcılık’ Operasyonu28 Şubat 2017 Salı 12:48
  • Diyarbakır’da 327 Bin 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi28 Şubat 2017 Salı 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti