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Gaziantep’te Komşuların Silahlı Baskınında 2 Kardeş Yaralandı

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Gaziantep’te Komşuların Silahlı Baskınında 2 Kardeş Yaralandı
Gaziantep'te bir grubun komşularının evine düzenlediği silahlı baskında 2 kardeş yaralandı.

Gaziantep'te bir grubun komşularının evine düzenlediği silahlı baskında 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi 32. Sokak'ta ellerinde tüfek ve silahlar bulunan bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalledeki komşularının evini bastı. Gelişigüzel ateş açan grup, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan 25 yaşındaki Salih K. ile 23 yaşındaki Mehmet K. adlı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evde bulunan kardeşler, dışarıda kavga çıktığını düşündüklerini, eve giren saçmalardan yaralandıklarını söylediler. İki kardeşin yaşadığı ev ve çevre evlerde mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tüfekle baskın yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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