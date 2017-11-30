Gaziantep’te Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde Seçim Muamması

Gaziantep'te 538 üyenin talebi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kararı ile Gaziantep Koyun keçi Yetiştiricileri Birliği için alınan seçim...

Gaziantep'te 538 üyenin talebi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kararı ile Gaziantep Koyun keçi Yetiştiricileri Birliği için alınan seçim kararının mahkeme kararıyla iptal edilmesine tepki sürüyor. Mevcut Başkanın yetiştiricileri temsil etmediğini söyleyen Türkman, "Tüm baskılara rağmen üyelerimizin seçim talebini göz ardı etmeyeceğiz. Cumhurbakanımıza ulaşıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Gaziantep'te yaklaşık 4 bin 691 aktif üyesi olan ve bölge kırsalında hayvancılık yapan 35 bin kişiyi ilgilendiren Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde 538 aktif üyenin talebi üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından birliğin 12 Aralık 2017'de olağanüstü seçim yapması kararı alınmıştı. Kararın ardından mevcut yönetimin Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurusu ile seçime 14 gün kala, olağanüstü seçimin durdurulması kararını vermişti.

Sular durulmuyor

Gaziantep Koyun Keçi yetiştiriciliği Birliği Başkanlığı'na aday olan Osman Türkman, seçimin iptal edilmesi için müracaat eden birliğin mevcut yönetiminin damızlık koyun keçi yetiştiricilerini temsil etmediğini söyleyerek, tepki gösterdi. Süreci anlatan Gaziantep Koyun Keçi yetiştiriciliği Birliği Başkan Adayı Osman Türkman, "Gaziantep Koyun Keçi yetiştiriciliği Birliğinin yaklaşık 4 bin 691 aktif üyesi olan ve köylerde yaşayan hayvancılık yapan 35 bin kişiyi direk ilgilendiren Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2014 yılında genel seçim yaptı. Osman Türkman olarak seçimde başkanlığa aday oldum. 2014 yılındaki seçimin ilki yarıda iptal edildi. İkinci seçim sürecinde ise aday olarak her ne kadar seçime devam etmeye çalışsam da gelen baskılar neticesinde seçimlerden çekilmek zorunda bırakıldım. Aradan 3 yıl geçti, söz konusu mevcut yönetimin birlik üyelerine faydalı olmadığı, üyelerin sorunları ile ilgilenmediği ve üyelerin büyük ekseriyetinin memnun olmadığı herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

Seçimin iptal edilmesi

Birliğin 538 üyenin noter aracılığıyla olağanüstü seçim talebinde bulunduğunun altını çizen Türkman, "Mevcut Birlik yönetimi, üyelerin demokratik seçim taleplerini iptal ettirebilmek için kapı kapı dolaşarak "seçim taleplerinizi geri çekin, seçim olmasın" diyerek üyelerin özgür iradelerini baskı altına almaya çalışmasına rağmen 538 Birlik üyesi Anayasal haklarını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Birlikler tarihinde bir ilki başardı. Bu üye sayısı Gaziantep genelinde 2016 yılında küçükbaş desteklemesi alan üyelerin yaklaşık yüzde 22'sine denk gelmektedir. Üyeler noter aracılığıyla Olağanüstü seçim talebinde bulundu" şeklinde konuştu.

Mevcut yönetiminin müracaatı ile mahkemenin seçimi iptal ettiğini kaydeden Türkman, "Birlik yönetimi, üyelerin yasa ve yönetmenliğe uyan, anayasal hakları olan seçim taleplerini 10.10.2017 tarihinde almış olduğu karar ile reddetmiştir. İlgili yönetmenliğin kendisine vermiş olduğu yetki ile Tarım Bakanlığının 12.10.2017 tarih ve Gaziantep Tarım İl Müdürlüğünün 17.10.2017 tarihli Birlik yönetimine yazmış olduğu 538 üyenin talepleri gereği 15 gün içerisinde Olağanüstü seçim kararının alınması ve 2 ay içerisinde seçimin yapılmasını belirtmesine rağmen, Birlik Yönetimi karar almamıştır. Buna istinaden Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü Bakanlığın kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak 04 Aralık 2017 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 12 Aralık 2017 tarihinde seçim yapılmasına karar vererek, söz konusu kararı Basın İlan Kurumu aracılığıyla 03 Kasım 2017 tarihli gazetede ilan ederek seçim sürecini başlatmıştır. Üyelerin anayasal hakları olan ve Tarım Bakanlığı adına İl Müdürlüğü tarafından verilen Olağanüstü seçim kararının durdurulması için Birlik yönetimi 07 Kasım 2017 tarihinde İdari Mahkemeye başvurmuştur. Yasalara, yönetmenliğe ve ana sözleşmeye uygun olarak, birliğe üye 538 kişi tarafından noter kanalıyla ihtarname çekilerek talep edilen bir seçim süreci seçime bir hafta kala anlaşılmaz bir şekilde idare mahkemesi tarafından 28 Kasım 2017 tarihinde durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Destekleme alamazsın diyerek tehdit ediyorlar"

Türkman, mevcut yönetimin üyeleri devletin verdiği desteklemeyi kesmekle tehdit ettiğini iddia ederek, ""Üyeler ile muhatap olmayan, üyelere tepeden bakan, üyeler için birçok iş yapılması gerekirken üç yılda Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin hayvancılığa katkı olsun diye vermiş olduğu hayvan yemini, kendileri vermiş gibi göstermeye çalışmaktan başka bir iş yapmayan, üyelerden devletin vermiş olduğu desteklemelerden kesinti yapmaktan başka bir iş yapmayan, kesintiyi ödemek istemeyen üyeye ödemezsen destekleme alamazsın diyerek devletin vermiş olduğu bir haktan mahrum bırakmakla tehdit eden, 2014 yılında söz konusu mevcut başkan için baskı yapan milletvekili bu süreçte de devreye girerek baskı yapmaya başlaması neticesinde severek çalıştığım 26 yıllık Tarım Bakanlığındaki Veteriner Teknikerliği görevimden istifa ettim. Oysa bizler üyelerle beraber aynı sofrada oturan, aynı ekmeği bölüşen, üyelere tepeden bakmayan, onların içinde olan ve üyelerin sorunlarını bilen, üyeler tarafından sevilen, üyelerin dertleriyle ilgilenen kişiler olmamıza rağmen kimseden siyasi destek beklemedik, beklemiyoruz. Sadece Birlik üyeleri olarak adil bir seçim olsun ve üyeler dışında kimsenin bu işe karışmamasını talep ettik. Bizler bundan sonra her ne şekilde olursa olsun, tüm baskılara rağmen üyelerimizin seçim taleplerini göz ardı etmeyeceğiz ve Cumhurbaşkanımıza ulaşıncaya kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.