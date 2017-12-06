Gaziantep’te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Gaziantep'te lokantada çalışan iki genç, sipariş tesliminden dönerken kaza yaptı.

Gaziantep'te lokantada çalışan iki genç, sipariş tesliminden dönerken kaza yaptı. Kazada 19 yaşındaki Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki Suriyeli Abdulkerim B. ise ağır yaralandı.

Kaza, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi Muammer Güler Bulvarı üzerinde meydana geldi. OSB'de bir lokantada motorla paket servis yapan iki kişi motosikletle sipariş tesliminden dönerken 27 TJ 310 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 19 yaşındaki Mehmet D. olay yerinde hayatını kaybetti. Suriyeli 16 yaşındaki Abdukerim B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesine kaldırıldı. Abdulkerim B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Mehmet D.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze, ailesine teslim edildi. Mehmet D.'nin babası Orhan D. ise sinir krizleri geçirerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.