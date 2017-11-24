Gaziantep’te Öğretmeni Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmeni darp eden şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmeni darp eden şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Hasan Koç, okuma yazmayı öğrenmeye başlayan öğrencisini severek, yanağını sıkmıştı. Öğrenci aynı gün okulda arkadaşları ile oynarken yere düşerek kafasını çarptı. Eve gidince ne olduğunu soran ailesine düştüğünü söyleyen öğrenci C.B., yüzündeki parmak izinin ise öğretmeni Hasan Koç'un yanağını sıkmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine öğretmeni telefonla arayan baba Ö.R.B., okula yakın olan iş yerine Hasan Koç'u davet etti. Okul çıkışı eşi ile birlikte iş yerine giden Hasan Koç ile öğrenci velisi arasında yanlış anlaşılma nedeniyle tartışma başladı. Bunun üzerine Hasan Koç, aralarında R.B.'nin de bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğradı.

Olay ile Gaziantep Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada Ö. R. B" bin tutuklandığı belirtildi