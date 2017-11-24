  • BIST 104.539
  • Altın 163,366
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Gaziantep’te Öğretmeni Darp Eden Şahıs Tutuklandı

» »
Gaziantep’te Öğretmeni Darp Eden Şahıs Tutuklandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmeni darp eden şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir öğretmeni darp eden şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Hasan Koç, okuma yazmayı öğrenmeye başlayan öğrencisini severek, yanağını sıkmıştı. Öğrenci aynı gün okulda arkadaşları ile oynarken yere düşerek kafasını çarptı. Eve gidince ne olduğunu soran ailesine düştüğünü söyleyen öğrenci C.B., yüzündeki parmak izinin ise öğretmeni Hasan Koç'un yanağını sıkmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine öğretmeni telefonla arayan baba Ö.R.B., okula yakın olan iş yerine Hasan Koç'u davet etti. Okul çıkışı eşi ile birlikte iş yerine giden Hasan Koç ile öğrenci velisi arasında yanlış anlaşılma nedeniyle tartışma başladı. Bunun üzerine Hasan Koç, aralarında R.B.'nin de bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğradı.

Olay ile Gaziantep Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada Ö. R. B" bin tutuklandığı belirtildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahalle Arasında Zincirleme Kaza24 Kasım 2017 Cuma 23:23
  • Manken Burcu Çağlayan Davasında, Hapis Cezası Alan Sanık Adliyeden Firar Etti24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Akçakoca’da Silahlı Ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Alaşehir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 23:03
  • Gaziantep’te Öğretmeni Darp Eden Şahıs Tutuklandı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Batum’da Otelde Yangın: 4 Ölü, 10 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Eskişehir’de Yakalanan 9 Kişiden Adeta Cephanelik Çıktı24 Kasım 2017 Cuma 22:48
  • Bursa’da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:13
  • Tır İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:13
  • Öğrenci Servisi Devrildi: 14 Yaralı24 Kasım 2017 Cuma 22:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti