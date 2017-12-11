Gaziantep’te Sola Dönüş Yasakları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bazı kavşaklarda getirilen sola dönüş...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bazı kavşaklarda getirilen sola dönüş yasakları ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu bilimsel çalışmanın bir sonucudur. İnsanların alışkanlığını değiştirmek Ağrı dağını yerinden kaldırmak gibidir" dedi.

Kent trafiği uzmanlarından destek alan Büyükşehir, 40 bin aracın trafiğe çıktığı şehrin ulaşımının sorunsuz sağlanması için atılan adımlar, verimlilik ödülleri alıyor. Hazırlanan Ulaşım Master Planı çerçevesinde bazı kavşaklarda sola dönüşleri kısıtlayan "Kent Merkezi Kavşak Verimliliği Artışı Projesi", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Verimlilik Proje Ödülü'ne layık görülürken, kavşakların verimliliğini de arttırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sola dönüş kısıtlamalarına yönelik uygulamada yaşanan bazı zorlukları ise insanların alışkanlıklarına bağlayarak, vatandaşların biraz daha sabır etmesini istedi. Şahin, "Bazı kavşaklarda sola dönüş kısıtlaması bilimsel çalışmanın sonucudur. İnsanların alışkanlığını değiştirmek Arı Dağı'nı yerinden kaldırmak gibidir. Biraz sabır. Seçilmiş biri, seçmenine eziyet edebilir mi? Seçmenlerin yaşam kalitesini geriye götürecek karar alabilir mi" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesine, Ulaşım Master Planı hazırlattırdıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "Türkiye'nin en iyi trafik mühendislerini şehre çağırdık, kent trafiğini fotoğrafladılar. Şehrin ortasına Maarif Kavşağı gibi köprülü kavşak yapıldığı zaman dünya kadar para harcanmasına rağmen trafikte bir akışkanlık sağlanmadığı gözlemlendi. Şehir merkezinde kavşaklarla ilgili bir pilot bölge çalışması yapıldı" dedi.

Bir saatte 300 araç geçti

Fatma Şahin, kavşaklarla ilgili çalışma kapsamında seçilen pilot bölgede kavşaklardan 1 saatte 300 aracın geçtiği belirlendiğini hatırlatarak, "Buradaki 5 faz, 3 faza düşürdüğünüzde bir saatte 300 değil, 500 araç geçiyor. Bir araç 3 ışıkta değil 1 ışıkta bekliyor, bu rakamlar bilimsel çalışmaların ortaya çıkardığı sonuç. Trafikteki araçların yüzde 20'si sola dönüyor, yüzde 80'i direkt gidiyor. Yüzde 20'nin sola dönme talebinden araçların büyük çoğunluğu trafikte beklemek zorunda kalıyor. Yüzde 20'nin sola dönüş talebini kısıtlayıp seri akışa başladığımız zaman kavşaklardaki kuyruklanma azaldı. Bu şehirde çok sayıda sola dönüş var, herkes hemen dönüyor. Bu durumla sola dönüşlerin kullanıldığı kavşaklarda büyük kuyruklar oluşuyor. Yolları disipline edemezseniz, akışı sağlayamazsanız, kuyruklanma artıyor, trafik sorununu çözemiyorsunuz" şeklinde konuştu

"Sola dönüşleri kapatma lüksüm yok"

Fatma Şahin olarak sola dönüşleri kapatayım diyebilme lüksü olmadığını vurgulayarak, "Sonuçta seçilmiş biriyim, seçilmiş biri, seçmenine eziyet edebilir mi? Onların yaşam kalitesini geriye götürecek karar alabilir mi? Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde artık her yerden girip çıkamazsınız. Milletvekiliyken Ankara'da yanlış kavşaktan dönünce gideceğim yere yarım saat geç gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Yeğenim bile şikayet ediyor"

Fatma Şahin, sola dönüşlerin kısıtlanmasından yeğenin bile şikayet ettiğini söyleyerek, "Şehir, sola dönüş kısıtlamasına yönelik uygulamada zorlanıyor. Niye? İnsanların alışkanlıkları uygulamayı zorlaştırıyor. Kendi yeğenim bile, "teyze evimi görüyorum ama dönemiyorum" diyor, ben de "sağdan dönüp evine ulaşacaksın" diyorum. Aslında o kadar basit ki, dönmek istediği yere gitmek için bulvar yaptık, 3 dakika sonra evinde olacak. 3 dakikadan dolayı iki kırmızı ışık arası kilitleniyor. Benim gözümle olaya baktığınızda ne demek istediğimi rahatlıkla anlaşılabilirsiniz. "Hayatta en hakiki mürşit ilim" diyorsak ve bunun gereği olarak bir karar alıyorsak önce sabredeceğiz, elimde sihirli bir değnek yok ki trafik sorununu hemen çözeyim. Karar alıyoruz, alınan kararın yan etkileri olacaktır. İnsan alışkanlıklarını değiştirmek Ağrı dağını yerinden kaldırmak gibidir. İnsanlar her sabah işyerine gitmek için kendine göre bir yol belirlemiş bunu yapmadığı zaman sinirleniyor, kızıyor" diye konuştu.