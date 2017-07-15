Gaziantep’te Son Bir Ayda 3 Kez Pazar Yerindeki Tezgahlar Yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftada iki kez kurulan mahalle pazarında son bir ay içerisinde 3 kez tezgah yangını çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftada iki kez kurulan mahalle pazarında son bir ay içerisinde 3 kez tezgah yangını çıktı. Pazarcı esnafı, son yangında 30 tezgah kül olduğu olayın kundaklama olabileceğini belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk mahallesinde Salı ile Çarşamba günleri kurulan meyve, sebze pazarı ve köy ürünlerinin satıldığı çatılı pazar esnafının kullandığı tezgahlarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gaziantep Büyük şehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınırken yaklaşık 30 tezgah kül oldu. Pazarcı esnafı ve çevredeki vatandaşlar, evlerden çektikleri hortumlarla yangına müdahale eden itfaiyeye yardımcı oldu. Pazarcı esnafı son bir ay içerisinde üçüncü kez yangın çıktığını belirtirken, polis ve itfaiye ekipleri art arda çıkan yangınların sebebini araştırıyor.

Son olayda 3 bin TL'lik tezgahın kül olduğu öğrenilirken, pazarcı esnafı ise bir an önce yangınların sebebinin bulunmasını istiyor.Yangınların kundaklama olabileceğini belirten pazarcı esnafı büyük mal kaybı büyük korku yaşıyor.

Pazar yeri kapalı iken boş tezgahlarda çıkan yangınların aşırı sıcak havalardan olabileceği belirtilirken, kundaklama ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.