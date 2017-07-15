  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Gaziantep’te Son Bir Ayda 3 Kez Pazar Yerindeki Tezgahlar Yandı

» »
Gaziantep’te Son Bir Ayda 3 Kez Pazar Yerindeki Tezgahlar Yandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftada iki kez kurulan mahalle pazarında son bir ay içerisinde 3 kez tezgah yangını çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haftada iki kez kurulan mahalle pazarında son bir ay içerisinde 3 kez tezgah yangını çıktı. Pazarcı esnafı, son yangında 30 tezgah kül olduğu olayın kundaklama olabileceğini belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk mahallesinde Salı ile Çarşamba günleri kurulan meyve, sebze pazarı ve köy ürünlerinin satıldığı çatılı pazar esnafının kullandığı tezgahlarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gaziantep Büyük şehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınırken yaklaşık 30 tezgah kül oldu. Pazarcı esnafı ve çevredeki vatandaşlar, evlerden çektikleri hortumlarla yangına müdahale eden itfaiyeye yardımcı oldu. Pazarcı esnafı son bir ay içerisinde üçüncü kez yangın çıktığını belirtirken, polis ve itfaiye ekipleri art arda çıkan yangınların sebebini araştırıyor.

Son olayda 3 bin TL'lik tezgahın kül olduğu öğrenilirken, pazarcı esnafı ise bir an önce yangınların sebebinin bulunmasını istiyor.Yangınların kundaklama olabileceğini belirten pazarcı esnafı büyük mal kaybı büyük korku yaşıyor.

Pazar yeri kapalı iken boş tezgahlarda çıkan yangınların aşırı sıcak havalardan olabileceği belirtilirken, kundaklama ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın O Gece Yaşadıkları Kamerada15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:48
  • Kapkaç Yaptı, Çeşmede Yüzünü Yıkarken Polise Yakalandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:33
  • Tunceli’de Bulunan Ceset, Kaçırılan Öğretmene Ait Çıktı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:23
  • Fethiye’de Trafik Kazası: 1 Ölü15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:08
  • Gümüşhane’de Son 10 Günde 6 Kişi Doğada Kayboldu15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:48
  • Aracını İşyerinin Önünde Bıraktı, Sabah Aracını Sulama Kanalından Aldı15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:28
  • Fetö’cü Generale Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:08
  • Lüks Otomobilde Kaçak Sigara Sevkıyatı15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:43
  • Manisa’da Mahalleyi Ayağa Kaldıran İddia15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:33
  • Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Bisikletli Genç Hayatını Kaybetti15 Temmuz 2017 Cumartesi 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti