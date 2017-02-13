Gaziantep’te Terör Operasyonu: 45 Gözaltı

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 51 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 51 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle ilimiz ve ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü ve alt oluşumları adına ilimizde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/işbirlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren, aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 şahıs yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 adet pompalı otomatik av tüfeği, çok sayıda dijital veri toplayıcı materyal ile PKK/KCK terör örgütü içerikli döküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları elde edilmiştir" denildi.