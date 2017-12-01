Gaziantep’te Terör Soruşturmasında 7 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; ilimiz Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü adına ilimizde, müzahir kitleyi provoke ederek kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirilebileceği değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ terör örgütlerinin propagandasını yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, Devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.