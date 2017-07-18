Gaziantep’te Tescil Sevinci

Gastronomi kenti Gaziantep'te baklava, beyran ve yuvalamadan sonra Antep fıstık ezmesi ile Antep firiği de coğrafi işaret tescilini almasının sevinci yaşanıyor.

Gastronomi kenti Gaziantep'te baklava, beyran ve yuvalamadan sonra Antep fıstık ezmesi ile Antep firiği de coğrafi işaret tescilini almasının sevinci yaşanıyor.

UNESCO Kreatif Şehirler ağına gastroni dalında alınan Gaziantep'te, baklava, beyran ve yuvalamadan sonra Antep Fıstık ezmesi ile Antep firiği de coğrafi işaret tescilini aldı. Müjdeli haberi Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, sosyal medya hesabından duyurdu. Asan paylaşımında, "Kahramanmaraş Yemenisi, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Hatay İpeği, Tarsus Humusu ve Urfa Şıllık Tatlısı tescilleniyor" ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ise, Asan'ın ifadelerini de paylaşarak, "Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Firiği #Gaziantep coğrafi işaretiyle tescilleniyor" yorumunu yaptı.