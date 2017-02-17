Gaziantep’te Ulaşımı Rahatlatma Çalışmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımda vatandaşlara konforlu ve kaliteli ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent içi ulaşımda vatandaşlara konforlu ve kaliteli ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, artan yolcu taleplerini karşılamak, kapasiteyi arttırmak ve yolculara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla iki tramvayı birbirine bağlayarak, durakları uzattı.Tramvayları dizili olarak çalıştırılabilmek, mevcut istasyonların ikinci tramvayın iniş-binişlerini sağlamak için durakları uzatma çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Yeni hatlar açıldı

2011 yılının mart ayında hizmete giren tramvay hattı, ilk yılında 1 hat, 13 istasyon ve 6 araçla hizmet veriyordu. Her yıl arttırılan araç ve istasyon sayılarıyla 2016 yılında 3 hat (İbn-i Sina-Gar, Adliye-Gar, Burç Kavşağı-Adliye) 32 araç ve 28 istasyonla hizmet vermeye devam eden tramvay hattı, ilk yılında 3 milyon 117 bin kişiyi taşırken, 2016 yılında 15 milyon kişiye hizmet verdi. Tramvay hatlarına yapılan çalışmalar sonunda hem vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti veriliyor, hem de kent ulaşımında yaşanan trafik yoğunluğu belirli bir ölçüde azaltılıyor.

Tramvay ücretlerinin uygun olduğunu belirten vatandaşlar da yapılan yeniliklerden memnun kaldıklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.