Gaziantep’teki Fetö Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında yakalanan 69'u tutuklu toplam 150 öğretmen sanığın yargılandığı davada 2 kişinin tahliyesine karar verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "FETÖ/PDY üyesi ve örgüt yöneticiliği yaptığı ve darbeye teşebbüs ettikleri" iddiası ile haklarında dava açılan 69'u tutuklu toplam 150 öğretmen sanığın 2 gündür süren yargılaması zaman yetmediği için yine ertelendi. Etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyleyen tutuklu sanıklardan M.E. (27), FETÖ/PDY ile ilk olarak Kıbrıs'ta üniversite okurken tanıştığını vurgulayarak, daha sonra örgüt içerisinde aldığı görevleri anlattı. Kıbrıs'ta ilk olarak yapının Lefkoşa sorumlusu A.U. ile tanıştığını belirten M.E., "Kıbrıs'ta Kredi Yurtlar Kurumu olmadığı için mecburen bu yapının yurdunda kalmaya başladım. Bir süre sonra benimle ilgili bilgisayara girilen verileri gördüğümde adımın karşısında 4 yazıyordu. Bunun ne anlama geldiğini yurtta görevli bir kişiye sordum. O da bana yapı içerisinde notu 5 olanların, verilen her görevi yerine getirdiği, notu 4 olanın ise, bazı görevlere itiraz ettiği ve kendisine her görevin verilemeyeceğini anlamına geldiğini söyledi" dedi.

"Ayrılırsan şefkat tokadı yersin'

Üniversite sonrası yapıyla tüm bağlantılarını kestiğini anlatan M.E., "Gaziantep'e ailemin yanına döndüm. Girdiğim sınavlar sonrası atanamayınca yüksek lisansa başladım. Bu sırada masrafları aileme yansıtmamak için de tekrar Kıbrıs'ta benimle ilgilenen A.U.'yu aradım. Gaziantep'te kalmak şartıyla yapıya bağlı okullarda çalışmayı kabul ettim. Bir süre çalıştıktan sonra ayrılmak istediğimi söyleyince Güney Eğitim Kurumları Müdürü Y.N., bana "Eğer ayrılırsan şefkat tokadını yersin" dedi. Ben yine de ayrıldım, hatta son maaşımı da vermediler. Daha sonra Siirt'in Şirvan ilçesine atandım. Öğrencilere deneme kitapçıkları almak için gittiğim Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okuma salonuna gitmem gerektiğini söylediler. Orada tekrar bu yapının imamlarından olan A.D. ile tanıştım. Bana hafta sonları öğrencilere seminer vermemi teklif etti. Ben de kabul ettim. 2014 yılında başka bir bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırmamı söylediler, reddettim" diye konuştu.

"Başarılı olanlara 1 dolar verildiğine şahit oldum"

Verilen görevleri yerine getiren yapı imamlarına 1 dolar verildiğine şahit olduğunu kaydeden M.E. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Fotoğrafını gösterdikleri bir bayanla zorla evlenmemi istediler, buna da karşı çıktım. Bütün görevleri yönlendirme ve telkin yoluyla kabul etmek zorunda kaldım. Çünkü bana cemaatten ayrılmam halinde, bereketimin kaçacağını söylüyorlardı. Onların isteği üzerine Bylock kullandım. Yapıdan ayrılmak istediğimi söyleyince de, öğrenci yurtlardan birine operasyon yapıldığını bu operasyonda ele geçirilen hard diskte bilgilerimin olduğunu ve deşifre olduğumu söyleyerek bu saatten sonra ayrılmamın hiç bir anlamı olmadığını ifade ettiler. Pişmanım, kandırıldığımı düşünüyor, tahliyemi istiyorum".

Türkçe öğretmeni olduğunu söyleyen tutuklu sanıklardan M.K. ise, "Milliyetçi bir insanım. Türkçemizi yabancılara öğrettiğim için kendimle onur duyuyordum. Türkçe Olimpiyatlarında da görevli olduğum için o dönemin siyasetçileri tarafından takdir edilip alkışlanıyordum. Şimdi bu şekilde bir terörist olarak adlandırılıp yargılanıyorum. Bu gururumu incitiyor. Ben hiç bir örgütsel faaliyette bulunmadım. Suçsuzum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti akşam saatlerine kadar süren yargılamanın ardından kısa bir ara vererek kararı açıkladı. Tutuklu sanıklar N.U. ve M.K.'nin Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yeni Bylock verilerine göre bu uygulamayı kullanmadıklarının ortaya çıkması üzerine tahliye edildi. Ayrıca 2 gündür süren duruşmanın, yarın avukat savunmalarının ardından eksikliklerin giderilmesi için ertelenmesi bekleniyor.