Gaziantep’teki Kazada Ölü Sayısı 2’ye Yükseldi

Gaziantep'ten havaalimanı istikametine seyreden 54 PB 729 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride...

Gaziantep'te meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Gaziantep'ten havaalimanı istikametine seyreden 54 PB 729 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçip, 27 E 6009 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada bir kişi ölürken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Sıkıştığı araçta ölen kişinin Nuri Mamadoğlu (67) olduğu tespit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların Ebrar Korkmaz ile sürücü A.E.Y., yolcular Yeter K. ve Feride K. olduğu belirlendi. Yaralılardan Ebrar Korkmaz'ın da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Nuri Mamadoğlu'nun cenazesi ise kaza kırım ekiplerince araçtan çıkartılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölü sayısının 2'ye çıktığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.