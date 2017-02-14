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Gaziler, 15 Temmuz Gecesini Anlattı

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Gaziler, 15 Temmuz Gecesini Anlattı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan 16 gazi, Bingöl'de düzenlenen programda o gece yaşadıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan 16 gazi, Bingöl'de düzenlenen programda o gece yaşadıklarını anlattı.

Bingöl Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programa, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu (BİŞHAK) Başkanı Ziya Sözen, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Köşger, 15 Temmuz günü milletin tarihteki en karanlık gecelerden birisini daha yaşadığını söyledi. "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ihanetle karşı karşıya kaldık" diyen Vali Köşger, "Bizim içimizden çıkan, bizim ekmeğimizi yiyen, evladımız değimiz, komşumuzun çocuğu, bizim mahalleden çıkan, aynı okulda yetiştiğimiz veya soframızda ekmeğimizi bölüştüğümüz birçok insan, bu milletin vergileriyle alınmış silahları bu millete doğrultular. Tarihte böylesi bir ihanet başka bir milletin başına gelmemiştir. İşte o noktada 249 şehidimiz gibi gazilerimiz onların karşısında yiğitçe bir duruş sergilediği gibi, topyekûn bu millet aslan gibi bir duruş sergilediği için bugün bu ülke Suriye değil" diye konuştu.

Vali Köşger, "Bugün Suriye, bir Safiye Bayat'ı, bir Batuhan'ı, bir Ömer Halis Demir'i olmadığı için bugün bu halde. Suriye, tozla toprak, yerle yeksan olmuş durumdadır. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, bütün gazilerimizin de ecrini kat, kat versin inşallah" ifadelerini kullandı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, Belediye Başkanı Barakazi ve BİŞHAK Başkanı Sözen'in birer konuşma yapmasının ardından kürsüye 15 Temmuz gazileri davet edildi.

Ferhat Emre, Sedat Yalçın, Mehmet Bostan, Üzeyir Civan, Memiş Sidar, Fatih Koca, Safiye Bayat, Savaş Halisdemir, Akif Özdemir, Onur Asutay, Batuhan Çetiner, Fatih Keçeci, Musa İlhan, Mehmet Köse, Yavuz Kaya ve Nebahat Topaloğlu'nun hain gecede yaşadıklarını anlatmaları salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

15 Temmuz gazisi Muhammed Enes Karagöz'ün okuduğu şiir büyük beğeni toplarken, gruptaki en küçük gazi 9 yaşındaki Batuhan Çetiner ise ilgi odağı oldu.

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