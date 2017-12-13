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Gaziler ’Ayla’ Filmiyle Ağladı

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Gaziler ’Ayla’ Filmiyle Ağladı
Erzincan Gönüllü Gençler Derneği, Erzincan'daki gazi ve hafız çocukları, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayenin anlatıldığı "Ayla"...

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği, Erzincan'daki gazi ve hafız çocukları, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayenin anlatıldığı "Ayla" isimli filme götürerek duygusal anlar yaşattı.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği, Erzincan'daki gazi ve hafız çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişiyi, Erzincanpark AVM'deki Cinebest sinema salonunda vizyona giren Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek hikayenin anlatıldığı "Ayla" isimli filme götürdü. Filmi izledikten sonra duygulandıklarını belirten hafız öğrenciler, gazilerin savaş anında nelerle karşı karşıya kaldıklarını öğrendiklerini kaydetti.

Filmi izleyen gaziler o günleri hatırlayarak gözyaşlarını tutamazken, hafız çocukların ise Türk askerlerinin, Kore savaşında gösterdikleri üstün başarılarla kahraman bir neslin evladı olduklarını idrak etmeleri sağlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ise filmde ağladıklarını belirterek, Türk insanının ülke dışında da olsa yaptığı özverili kahramanlıkları filmde bir kez daha gördüklerini söyleyerek Erzincan Gönüllü Gençler Derneği'ne etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerini iletti.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk ise dernek olarak gazilerle gençleri bir araya getirerek, Kore Savaşı'nı anlatan güzel bir filmle buluşturduklarını dile getirdi. Kocatürk, gazilerle birlikte beraber duygulandıklarını kaydetti.

Ayla

Beyazperdeye yansıyan filmde savaşta yer alan Süleyman isimli bir astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler.

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