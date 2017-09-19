Gaziler Ayrımcılık İstemiyor

Emekli bordo bereli gazi Muhittin Şahin, şehit ve gazi ayrımı yapılmaması gerektiğini belirterek, şehit yakınlarına tanınan ÖTV'siz araç, ikinci iş...

Emekli bordo bereli gazi Muhittin Şahin, şehit ve gazi ayrımı yapılmaması gerektiğini belirterek, şehit yakınlarına tanınan ÖTV'siz araç, ikinci iş ve burs olanaklarının gazilere de tanınmasını istedi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada yaşadıkları sıkıntıları anlatan gaziler, şehit ve gazi haklarında ayrımcılık yapıldığını savundu.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliyken 1994 yılında biri el bombalı biri roketatarlı saldırıda yaralanarak sağ omzunun bir kısmını kaybeden ve vücudunda 6 adet şarapnel parçasıyla yaşamaya devam eden gazi astsubay Mustafa Kemal Yılmaz, "Gerekli ilgi alakayı görmediğimize inanıyorum. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında tekrar işe başlayan gazilerin 3600 prim gününü doldurmaları halinde şartsız olarak malulen emekliye sevk edilmelerini bekliyorum. Gerek Cumhurbaşkanımızdan, gerek Başbakanımızdan yardım istiyorum. Bizi anlayacaklarını düşünüyorum. Bu vatan için kolumuz da feda olsun, her şey Türk milleti için" diye konuştu.

Emekli bordo bereli gazi astsubay Muhittin Şahin ise 1991, 1996 yıllarında güneydoğu görevleri sırasında 2 kez yaralandığını ve çenesinde mermi parçasıyla yaşadığını hatırlatarak "Gazi olmak bir tercih meselesi değildir. Şehitler de bu ülkenin insanları, gaziler de" diye konuştu.

"Gençliğimizi yaşayamadık"

3713 sayılı kanuna göre şehit ve gazi çocuklarının Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden kredi değil burs aldığını anlatan Şahin, buna rağmen eğitim gören kızına 30 bin liraya yakın kredi borcu yazıldığını aktardı. Gazilerin de şehit yakınlarına tanınan olanaklardan faydalanması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Örneğin şehit yakınlarına tanınan 2. iş hakkının gazilere de tanınmasını istiyoruz. ÖTV'li araçlarla ilgili 1 defaya mahsus tanınan hakkın, gazilere de tanınmasını istiyoruz. Hayatımız dağlarda, görevlerde geçti. Gençliğimizi yaşayamadık, yeter ki vatanın bölünmez bütünlüğü devam etsin ve şanlı bayrağımız dalgalansın diye. Benden daha kötü durumda olan gazi kardeşlerimiz var. Burada ayrım yapılmadan aynı hakların gazilere de tanınmasını istiyoruz.Şehit, gazinin ayrımı olmaz. Hepsi aynıdır. Hak ettiğimiz değerin bize verilmesini istiyorum."