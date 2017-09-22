Gaziler, Geleneksel Bowling Turnuvası’nda Buluştu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi (Piazza AVM) ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde "Gaziler Günü" etkinlikleri kapsamında geleneksel...

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi (Piazza AVM) ile Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde "Gaziler Günü" etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen bowling turnuvası düzenlendi.

Piazza AVM Playland Salonunda gerçekleşen turnuvada, gaziler ve şehit ailesi yakınları labutları devirmeye çalışırken, aileleri de onları izledi. Kıyasıya mücadelenin yanı sıra gazilerin de birbirleri arasındaki dayanışmayı güçlendiren turnuvaya katılanlar, kendilerine bu imkanı sunan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile alışveriş merkezi yöneticilerine teşekkür ettiler.

Birincinin kupası Vali Özkan'dan

Yedi takımın yarıştığı turnuva sonunda, Gazi Ekrem Balcı, Gazi Sabri Avcı, Gazi Osman Kaya, Gazi Osman Yanar, Gazi Esat Aliko ve Jandarma Ömür Madras'tan oluşan takım birincilik kupasını Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın elinden aldılar.

Gazi Yunus Karaman, Gazi Abdullah Gişi, Şehit Babası Metin Yenigül, Jandarma Kadir Akbey ve Jandarma Yusuf Karavar'dan oluşan takım ise ikinci oldu. Takım oyuncularına kupalarını 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tnk. Alb. Adnan Köşger verdi. Gazi Mehmet Gökkız, Gazi Ali Üzüm, Şehit Babası Adem Şimşek, Gazi Teyfik Karaboğa, Gazi Tugay Güneş ve Jandarma Ayhan Binici'den oluşan takım da üçüncülüğü elde etti. Takıma kupasını, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı J. Alb. Cafer Öz verdi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, ödüllerin dağıtılmasının ardından yaptığı açıklamada, gazi ve şehit aileleri için böyle bir organizasyonu düzenleyen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. Ayrıca sosyal sorumluluk projesinde yer alan alışveriş merkezine de teşekkür eden Özkan, şunları söyledi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarıyla silahlı kuvvetlerle bir araya gelerek, toplumumuzun en önemli simgesi gazilerimiz için bu tür faaliyetleri icra etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Turnuvaya katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum."

Turnuvalar gazilere psikolojik destek oluyor

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ise 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Gaziler Günü Bowling Turnuvasının çok önemli olduğunu belirterek, "Çeşitli uzuvlarını kaybetmiş, terörle mücadele sırasında yaralanmış arkadaşlarımızın her zaman moral ve motivasyona ihtiyaçları var. Bu tür etkinliklerde bir nebze de olsa bu sıkıntılarından uzaklaşan arkadaşlarımız hoşça vakit geçirme imkanı buluyorlar. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Hakkari'nin Dağlıca Bölgesinde 21 Eylül 2007 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan Hüseyin Denizdurduran, Gaziler Günü'ne özel düzenlenen Bowling Turnuvası hakkında "Senede bir defa değil, her zaman bizi kucaklayan devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. 21 Eylül 2007 yılında Dağlıca Baskınında Pey tepesinde asteğmenlik görevi yaparken el bombasının mevziye düşmesi sonucunda gazi oldum. Şuan Kahramanmaraş'ta ikamet ediyorum. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş Piazza AVM'nin organize etmiş olduğu Bowling turnuvasına katıldık. Valimiz ve askeri personelimize bize bu mutlu anı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.