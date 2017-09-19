Gaziler Günü Çeşme, Aliağa Ve Gaziemir’de Kutlandı

Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verilmesi...

Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanı verilmesi nedeniyle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir'in Çeşme, Aliağa ve Gaziemir ilçelerinde de resmi törenlerle kutlandı.

Çeşme ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen resmi törende, Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 1990 yılında askerlik görevini yaparken Hakkari Çukurca'da mayına basarak bir bacağını kaybeden Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi yaptı. İşçi, yaptığı konuşmada, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millet olduğunu vurguladı.

Programa, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Derviş Akova, Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Karadede, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, Kore Gazisi Hakkı Güvercin, Kıbrıs Gazisi Mehmet Culum, Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, Kıbrıs Gazisi İbrahim Çal, Kıbrıs Gazisi Mustafa Koç, gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Günü Gaziemir'de de kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül tarihinde kutlanan Gaziler Günü, Gaziemir Abdullah Arda Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törene, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Garnizon Komutanlığı adına Hava Piyade Albay Alparslan Yücel Soysal, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kentin tarihi meydanında düzenlenen törenin ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Şehit Asker Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüsniye Karpat ve gazileri makamında ağırladı. Gazilerin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Şenol, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canını ortaya koyan başımızın tacı siz gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

Gaziler Günü Aliağa'da unutulmadı

Gaziler Günü için Aliağa ilçesinde de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Vekili Hilkat Çelik çelenkleri sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam edilen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşegül Okşak yaptı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Aliağa protokolü, Engelsiz Cafe adlı parkta gazi ve engellilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programa, Aliağa İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Vekili Hilkat Çelik, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.