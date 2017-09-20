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Gaziler Günü’nde Şehit Ve Gazi Aileleri İçin Yemek Verildi

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Gaziler Günü’nde Şehit Ve Gazi Aileleri İçin Yemek Verildi
Gaziler Günü dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Şehit ve Gazi aileleri için yemek verildi.

Gaziler Günü dolayısıyla Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce Şehit ve Gazi aileleri için yemek verildi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda verilen yemekte yaptığı konuşmada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gaziler yaşayan anıtlardır" sözünü hatırlatarak, "Aslında gazilerimiz sokakta bizim aramızda gezen her an o onuru bize anlatan gerçek anıtlar, abideler onlar. Vatan uğruna gözünü kırpmadan, şehadete yürüyen o yiğitler olmasaydı biz bugün burada huzur içinde bir araya gelemeyecektik. Aslında gazileri ve şehitleri yetiştiren ruh o annelerin ruhu. Onların sayesinde bu vatan bugün ayakta duruyor. O mücadelelerin sayesinde bugün bayrak dalgalanabiliyor. Oğlunu vatan savunmasına yollarken kına yakan, kınalı asker hikayesini biliyorsunuz. Evladının başına kınayı yakıp askere gönderen ya şehit olacaksın ya da gazi olup geleceksin yoksa gelme sana sütümü helal etmem diyen başka bir milletin anası var mıdır? Cennet anaların ayağı altındadır diyoruz. Ülkeyi ayakta tutan gururla bizi yetiştiren önce annelerimizin ellerinden teker, teker öpüyorum. Asıl teşekkürü onlara etmemiz gerekir, biz onları unutuyoruz, onun için bu analar var oldukça bu yiğitler var olacak. Bu yiğitler var oldukça bu vatan asla esir olmayacak" dedi.

Program, Bilecik İl Müftü vekili Ahmet Tokgöz'ün duasının ardından sona erdi.

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