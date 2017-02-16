Gaziler, Karaduman’ı Ziyaret Etti

Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal ve yönetim kurulu AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman'ı ziyaret etti.

Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal ve yönetim kurulu AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman'ı ziyaret etti.

Kore ve Kıbrıs gazilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda görüştüklerini belirten Karaduman yaptığı açıklamada, "Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Çakal ve yönetim kurulu üyelerinin Merkez İlçe Başkanlığımızı ziyaretinde Kore ve Kıbrıs Gazilerimizin sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili dosya sundular. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'la görüşme taleplerini ilettiler. Önümüzdeki zaman diliminde Muharip Gaziler Dernek Başkanımız Ramazan Çakal'ın taleplerini Milletvekillerimiz aracılığı ile ilgili Bakanlığımıza ileteceğiz ve Sayın Başbakanımızla görüşme imkanı oluşturacağız." dedi.