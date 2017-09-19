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Gaziler Ve Şehit Aileleri Onuruna Yemek

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Gaziler Ve Şehit Aileleri Onuruna Yemek
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ile Gazi Unvanının Verilişinin Yıl Dönümü ve Gaziler Günü" vesilesiyle şehit...

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ile Gazi Unvanının Verilişinin Yıl Dönümü ve Gaziler Günü" vesilesiyle şehit aileleri ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemek, Erdoğan Demirel tarafından şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Ardından Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şubesi Başkanı Ahmet Akıncı bir konuşma yaparak tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.

"Bu anlamlı günde davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdınız" sözleriyle konuşmasına başlayan Vali Ceylan ise, şunları söyledi:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Ne mutlu bize ki yüz yıl önceki yüksek ve karakterli ruh ne ise hala, bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye, bu topraklar bizlere vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktalar. Gerek Doğu ve Güneydoğu'da, Gerek Suriye'de gerekse 15 Temmuz'da bunu bizlere bir kez daha gösterdiler. Bu ruh bizde var oldukça devletimiz hiçbir zaman için bölünemez, yıkılamaz, bizim bağımsızlıkla bütünlüğümüz bozulamaz. Bu duygu ve düşüncelerle milleti, bayrağı, vatanı ve devleti için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve dualarla yad ediyor; vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, kutlu mücadele sırasında yaralanan kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Vali Ceylan'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü İsmail İpek tarafından yemek duası okundu.

Vali Mehmet Ceylan ve eşi Zuhal Ceylan'ın "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gazilere verdiği yemeğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Garnizon Komutanı Albay Kemal Cöne, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Vali Yardımcıları ve il protokolü katıldı.

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