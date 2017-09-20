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Gaziler Ve Şehit Aileleri Onuruna Yemek Verildi

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Gaziler Ve Şehit Aileleri Onuruna Yemek Verildi
Gaziler Günü münasebetiyle Akçaabat'ta gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi.

Gaziler Günü münasebetiyle Akçaabat'ta gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek verildi.

Akçaabat Kaymakamlığı'nın öncülüğünde düzenlenen programa Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Sevinç, Akçaabat Müftüsü Ramazan Tekin, STK yöneticileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, masaları gezerek gaziler ve şehit yakınlarıyla tek tek sohbet etti.

Düzenlenen programda konuşan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Türk milletinin tüm zorluklara göğüs gererek, vatanı için canını vermekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. Vatanın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla, gazilerin her zaman canlarını ortaya koyduğunu ifade eden Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel vatan topraklarının şehitler ve gaziler sayesinde var olduğunu ve Türkiye'nin şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile tarih sahnesinde varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

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