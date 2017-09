Gaziler Yemek Programında Bir Araya Geldi

Sultangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle düzenlediği programda gazileri, ailelerini ve şehit yakınlarını bir araya getirdi.

Sultangazi Belediyesi 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Salonunda bir program düzenledi. Düzenlenen yemek programına gaziler, aileleri ve şehit yakınları ile ilçenin protokolü katıldı. Yemek programı Kuranı kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Gaziler her davetimizde özel kıyafetleriyle geliyorlar. Bu gazilik unvanı nasıl bir şey biliyor musunuz; şehitlik nur, gazilik onurdur. Allah onurunuzu yaşadığınız müddetçe seve seve size taşıtsın. Rabbim öbür alemde de karşılığını size fazlasıyla versin inşallah. Çünkü öyle. Şehidimiz bizim her şeyimiz, bu vatan onlar sayesinde var. Ama gazi de onun gibi ölmek için gidenlerdir. Ya yaralı döndü ya da sağlıklı da olsa o savaşa girdi öyle döndü. Onun için her biriniz değerlisiniz. Rabbim bu millete böyle günler böyle açılar, böyle savaşlar yaşatmasın. Ama olursa da bizim inancımızda onun yerinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 19 Eylül Gaziler Gününüzü kutluyorum. Rabbim geçmişlerinize rahmet etsin. Şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Gazilerimize de cenabı hak uzun ömürler versin. Sağ olun, Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda katılımcıları protokol kapıda uğurladı.