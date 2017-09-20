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Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi

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Gaziler Yemekte Bir Araya Geldi
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gazi ve yakınları onuruna verilen yemekte bir araya geldi.

Bursa Yenişehir Kaymakamlığı tarafından Gazi ve yakınları onuruna verilen yemeğe, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit, Emniyet Müdürü Bülent Albayrak Yenişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk, Gaziler, eşleri ve yakınları katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Süleyman Çelik," Bugün gerçekten özel bir gün, bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ayakta durmamızın temek unsurlarından biri olan gazilerimizin bugün gaziler günü, ben bu vesile ile tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, " Bugün önemli bir gün 19 Eylül Türkiye'de gaziler günü olarak kutlanıyor. Bizim kendi tarihimiz açısından gerçekten gazilik çok önemli ve kutsal bir makam, bu vesile ile rahmetli olan gazilerimize Allahtan rahmet diliyor. Yaşayanlara da Allahtan uzun ömürler diliyorum. Baş tacımız olan Gazilerimizin her zaman yanındayız sadece özel günlerde değil onların morallerini yüksek tutmak bizlerin görevidir. Bizlerde Kaymakamlık, Garnizon komutanlığımız ve belediyemiz ile birlikte gazilerimizi aileleri ile birlikte tebrik etmek maksadıyla akşam yemeğinde buluşmayı kutlamalardan sonra uygun gördük dedi.

Yenişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk, "Bizler bu vatan uğruna düşünmeden her zaman canımızı vermeye hazırız. Bu güzel akşam yemeğini organize eden herkese derneğim adına teşekkür ediyorum" dedi.

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