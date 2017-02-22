Gazilerden İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine 15 Temmuz’u Anlattı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ve beraberindeki gaziler, Adıyaman'ın Gölbaşı İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek,...

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ve beraberindeki gaziler, Adıyaman'ın Gölbaşı İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, 15 Temmuz sürecini anlattı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ve beraberindeki gaziler öğrencilere Kıbrıs Barış Harekatını ve 15 Temmuz sürecini öğrencilere anlattı. Öğrencilere Kıbrıs Barış Harekatını ve 15 Temmuz sürecini anlatan Başkan Okutan ve beraberindeki gaziler, "Kıbrıslı Türkler kendi öz vatanlarında hür ve bağımsız olarak yaşamaktadır. Şuna inanıyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "de sonsuza dek hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Kıbrıs'ta geri dönüş asla düşünülmemelidir. Düşmana terk edilemez. Kıbrıs'ta Türk varlığını yaşatmak gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur" dedi.

Okutan ve gaziler, 15 temmuz sürecini de değerlendirerek, yaşanılanları hatırlattı. Darbe girişimi milletin canı pahasına direnişi ile gerçekleştirilemediğini anlatan gaziler, "Şehit kanlarıyla sulanan aziz vatan topraklarımızı cebren ve hile ile ele geçirmek isteyen FETÖ/PDY ve taşeron terör örgütlerinin 15 Temmuz'daki hain ve sinsi planları aziz milletimizin şanlı direnişi ile boşa çıkarılmıştır. Milletimiz bir kez daha bağımsızlığına, iradesine ve demokrasisine olan bağlılığını büyük bir kararlılık örneği sergileyerek ortaya koymuştur" diye konuştu.

Okul Müdürü Recep Akbaşlı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan ve gazilere yaptıkları ziyaret ve öğrencilere verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.