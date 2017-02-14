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Gazilerden Referanduma ‘Evet’

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Gazilerden Referanduma ‘Evet’
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar, "Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan Türkiyemizde yabancı devlet başkanlarının...

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar, "Nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan Türkiyemizde yabancı devlet başkanlarının gelip kendi elleriyle yarattıkları terör örgütlerinin yaptığı katliamları kutsal dinimiz İslam'a atfetmelerine fırsat vermemek, dünya mazlumlarının umudu olarak daha güçlü bir devlet haline gelebilmek için evet" dedi.

TÜGŞAV, anayasa değişikliğine destek için açıklama yaptı. Dernek binası önünde açıklama yapan Genel Başkan Aylar, ülkenin kurulduğu dönemden itibaren çok önemli bir dönemece daha geldiğini vurgulayarak, "Bizler terörün gerçek yüzünü yaşayan, vatanı için can veren şehit yakınları ve vatan için can vermeyi göze alan vatan kahramanları olarak devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine yürüyüşümüzün daha hızlı adımlarla gerçekleşmesi için bugün burada toplandık" dedi.

Referandumda "evet" oyu kullanacaklarını açıklayan Aylar, "Dinini yaşamak isteyen büyük makul çoğunluğun "gerici, yobaz, çağ dışı unsurlar" diye yaftalanmasını önlemek için, yönetimde tam kontrol sağlanıp PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle en etkin mücadelenin verilmesi için, FETÖ gibi milletin hayır ve iyilik duygularını istismar eden sinsi ihanet şebekelerine bir daha asla fırsat vermemek için evet diyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydeden Aylar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım istikbali parlak, istikrarlı, hızlı büyüyen, hızlı gelişen, oluşan ve oluşabilecek problemleri daha hızlı çözecek yeni sistemde sizinle beraber daha güçlü bir Türkiye için belirlediğiniz 2023 hedefini, 2053 süper güç Türkiye'ye ulaştırmak için canını bu ülkeye siper eden şehit yakınları ve gaziler olarak biz de varız."

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