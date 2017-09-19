  • BIST 104.918
  • Altın 146,889
  • Dolar 3,4930
  • Euro 4,1825
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 24 °C

Gazilere Tekne Turu Attırdılar

» »
Gazilere Tekne Turu Attırdılar
19 Eylül Gaziler Günü, Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen tekne turuna katılan gaziler ve şehit aileleri güzel bir gün geçirdi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, gaziler başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Aydoğan Karasu, Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Gaziler Günü etkinlikleri, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gaziler ve şehit aileleri için düzenlenen yemek ile devam etti. Daha sonra gaziler ve şehit ailelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, tekne turuna çıktı. Tekne turunda gaziler ve şehit ailelerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eşi Cihan Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Aydoğan Karasu da eşlik etti.

Bodrum Limanından çıkan 2 tekne, Gümbet Koyu, Akvaryum Koyu ve Karaada'yı ziyaret etti. Etkinliğe katılanlar birbirleriyle bol bol sohbet etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Nijerya’daki Terör Saldırısını Kınadı19 Eylül 2017 Salı 19:28
  • Ak Partiden Kan Bağış Kampanyası19 Eylül 2017 Salı 19:23
  • Hainlerin İnlerine Girildi19 Eylül 2017 Salı 19:23
  • Gelibolu’da Gaziler Günü Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 19:18
  • Gençlik Ve Spor Bakanı’na 40 Davul-zurna İle Karşılama19 Eylül 2017 Salı 19:13
  • Gülüç Belediyesi’nden Kan Bağışı Kampanyası19 Eylül 2017 Salı 19:08
  • Biga’da Çeltik Hasadı Başladı19 Eylül 2017 Salı 19:03
  • Biga’da Karate Turnuvası Düzenlendi19 Eylül 2017 Salı 19:03
  • Çankırı’da Finansal Okuryazarlık Eğitimi Verilecek19 Eylül 2017 Salı 18:58
  • Bingöl’de Baz İstasyonu Tepkisi19 Eylül 2017 Salı 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti