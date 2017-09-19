Gazilere Tekne Turu Attırdılar

19 Eylül Gaziler Günü, Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen tekne turuna katılan gaziler ve şehit aileleri güzel bir gün geçirdi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, gaziler başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Aydoğan Karasu, Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Gaziler Günü etkinlikleri, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gaziler ve şehit aileleri için düzenlenen yemek ile devam etti. Daha sonra gaziler ve şehit ailelerinden oluşan yaklaşık 70 kişilik grup, tekne turuna çıktı. Tekne turunda gaziler ve şehit ailelerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve eşi Cihan Yılmaz, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı Aydoğan Karasu da eşlik etti.

Bodrum Limanından çıkan 2 tekne, Gümbet Koyu, Akvaryum Koyu ve Karaada'yı ziyaret etti. Etkinliğe katılanlar birbirleriyle bol bol sohbet etti.